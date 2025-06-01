Металіст 1925 здолав Лівий берег та повернувся в УПЛ

Сьогодні, 1 червня, відбувся матч-відповідь між Металістом 1925 та Лівим берегом за право грати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь харківського колективу.

Перший тайм запам'ятався обережною грою обох команд. Обмаль небезпечних моментів та багато боротьби.

У другій половині активізувався Лівий берег, вже на старті тайму гостро прострілював Соколов, згодом небезпечно пробивав Синиця, але його удар відбив воротар. Металіст 1925 відповів ударами Рашиці та Бугая, удар останнього влучив у стійку.

Проте харків'яни змогли дотиснути суперника – на 90+1 хвилині Рашица з кута штрафного майданчика виконав навіс на Калитвинцева, який головою перекинув м'яч в сітку воріт.

Металіст 1925 виграв протистояння за підсумками двох матчів та наступний сезон розпочне в УПЛ. Лівий берег після сезону в еліті повертається у Першу лігу.

УПЛ – плейоф

Перехідні матчі, матч-відповідь, 1 червня

Металіст 1925 – Лівий берег 1:0 (0:0)

(перший матч 1:0)

Гол: 1:0 – 90+1 Калитвинцев

Металіст 1925: Варакута, Карінус, Салюк, Снурніцин, Кравець, Мафвента, Арі Моура (Гаджиєв 62), Литвиненко (Імереков 90+4), Юрченко (к) (Калитвинцев 62), Рашиця, Мба (Бугай 78)

Лівий берег: Механів, Шаповал, Самар, Якимів, Сколов, Дедух (к), Приходько (Галас 72), Синиця (Гереш 96), Шастал (Кобзар 59), Войцеховський (Когут М. 59), Сухоручко (Когут І. 86)

Попередження: Якимів 76

Нагадаємо, напередодні Кудрівка у серії пенальті здолала Ворсклу у плейоф за УПЛ.