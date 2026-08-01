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Моя команда показала характер: Бартулович – про перемогу Харкова над Вересом у 1 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 1 серпня 2026, 21:13
Моя команда показала характер: Бартулович – про перемогу Харкова над Вересом у 1 турі УПЛ
Младен Бартулович
ФК Харків

Головний тренер Харкова Младен Бартулович прокоментував перемогу над Вересом (1:0) у матчі 1-го туру УПЛ, зазначивши, що його підопічні переграли суперника за рахунок характеру.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Були нагоди, але ми їх не використовували. Ми тиснули на Верес, але вони організовано оборонялися. До того ж була важка погода. Перший матч сезону завжди дається непросто. Такі матчі перемагаєш на характері, і сьогодні моя команда його показала", – сказав він.

Тренер також оцінив літні підсилення команди.

"Вважаю, нас підсилили дуже якісні гравці. Ми стали сильнішими і будемо сильнішими в цьому сезоні. Смоляков і Єрмаков працюють з нами лише кілька тижнів, але трохи часу – й вони підсилять нас на сто відсотків", – запевнив Бартулович.

Нагадаємо, чемпіонат стартував напередодні у Києві, де Колос в меншості програв Зорі. У ще одному поєдинку Карпати на виїзді переграли Кривбас.

Младен Бартулович ФК Харків Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне

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