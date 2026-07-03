Мессі не стримав сміху, але потім різко змінився в обличчі: кумедний момент в аеропорту став вірусним

Навіть восьмиразовий володар Золотого м'яча не має жодних привілеїв перед службою безпеки аеропорту. Це вкотре довів Ліонель Мессі, який став героєм вірусного відео перед вильотом збірної Аргентини на матч чемпіонату світу-2026 проти Кабо-Верде.

На кадрах видно, як аргентинський капітан проходить стандартний контроль безпеки. Поки співробітник аеропорту ретельно перевіряв самого футболіста, Мессі не приховував гарного настрою, постійно усміхався та навіть сміявся, спостерігаючи за процедурою.

Втім, справжня зміна настрою сталася вже за кілька секунд. Коли Лео помітив, що інший працівник служби безпеки відкрив його валізу та почав уважно перебирати особисті речі, усмішка миттєво зникла з його обличчя.

Камери зафіксували момент, коли футболіст із цікавістю та легким хвилюванням почав уважно стежити за тим, що саме відбувається з його багажем.

Нагадаємо, матч між Аргентиною та Кабо-Верде у межах 1/16 чемпіонату світу відбудеться 4 липня на "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає о 1:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що статуя Мессі в Аргентині завірусилася в соцмережах через незвичний ракурс.