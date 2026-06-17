Визначено найкращого гравця матчу Аргентина – Алжир на ЧС-2026

38-річний Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Аргентини й Алжиру (3:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для капітана "альбіселесте" це вже шостий Мундіаль у кар'єрі. Він перший в історії футболіст, хто зіграв на такій кількості світових першостей.

У грі проти алжирців Мессі забив усі три голи. Завдяки цьому він став найкращим бомбардиром турніру.

Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/3vywG4mg2O — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Ба більше, аргентинцю підкорилось ще декілька історичних досягнень. Він наздогнав за голами рекордсмена чемпіонатів світу, а також став найстаршим автором дублів і хеттриків на Мундіалях.

Зазначимо, що наступний матч Аргентина проведе проти Австрії. Гра відбудеться 22 червня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.