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Визначено найкращого гравця матчу Аргентина – Алжир на ЧС-2026

Денис Іваненко — 17 червня 2026, 06:52
Визначено найкращого гравця матчу Аргентина – Алжир на ЧС-2026
Найкращий гравець матчу Аргентина – Алжир
Getty Images

38-річний Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Аргентини й Алжиру (3:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для капітана "альбіселесте" це вже шостий Мундіаль у кар'єрі. Він перший в історії футболіст, хто зіграв на такій кількості світових першостей. 

У грі проти алжирців Мессі забив усі три голи. Завдяки цьому він став найкращим бомбардиром турніру.

Ба більше, аргентинцю підкорилось ще декілька історичних досягнень. Він наздогнав за голами рекордсмена чемпіонатів світу, а також став найстаршим автором дублів і хеттриків на Мундіалях.

Зазначимо, що наступний матч Аргентина проведе проти Австрії. Гра відбудеться 22 червня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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