Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тренер Шахтаря зробив однозначний вибір між Мессі та Роналду

Денис Іваненко — 2 липня 2026, 10:01
Тренер Шахтаря зробив однозначний вибір між Мессі та Роналду
Роналду та Мессі
Getty Images

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран порівняв Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, обравши свого фаворита.

Його слова передає Fotospor.

Турецький спеціаліст заявив, що для нього в цьому питанні все очевидно. Він віддав належне португальцю, проте підкреслив, що капітан збірної Аргентини перебуває на іншому рівні.

"Якщо хтось на це питання відповість "Криштіану Роналду", я не буду з ним розмовляти про футбол. Роналду – найкращий футболіст світу, але Мессі не з цього світу", – заявив Туран.

Зазначимо, що обидва футболісти наразі беруть участь у чемпіонаті світу, який став уже шостим для кожного в кар'єрі. Це рекордний показник в історії.

Вони пробились зі своїми збірними до 1/16 фіналу. На цій стадії турніру Португалія зіграє з Хорватією, а Аргентини визначатиме сильнішого з Кабо-Верде.

На груповому етапі Ліонель Мессі забив уже шість голів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонатів світу. Кріштіану Роналду поки має у своєму активі два забиті м'ячі на Мундіалі-2026.

Читайте також :
Трамп назвав єдиного гравця, кращого за Пеле
Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Арда Туран

Ліонель Мессі

Підкинув на павутині додому: Мессі знявся у промо нового фільму про Людину-павука
Мбаппе вийшов на чисте друге місце серед бомбардирів за всю історію чемпіонатів світу
Трамп назвав єдиного гравця, кращого за Пеле
26-метровий Мессі став вірусним: гігантський пам'ятник шокував фанатів, але все через один ракурс
Мессі забив Йорданії та встановив черговий історичний рекорд чемпіонатів світу

Останні новини