Тренер Шахтаря зробив однозначний вибір між Мессі та Роналду
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран порівняв Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, обравши свого фаворита.
Його слова передає Fotospor.
Турецький спеціаліст заявив, що для нього в цьому питанні все очевидно. Він віддав належне португальцю, проте підкреслив, що капітан збірної Аргентини перебуває на іншому рівні.
"Якщо хтось на це питання відповість "Криштіану Роналду", я не буду з ним розмовляти про футбол. Роналду – найкращий футболіст світу, але Мессі не з цього світу", – заявив Туран.
Зазначимо, що обидва футболісти наразі беруть участь у чемпіонаті світу, який став уже шостим для кожного в кар'єрі. Це рекордний показник в історії.
Вони пробились зі своїми збірними до 1/16 фіналу. На цій стадії турніру Португалія зіграє з Хорватією, а Аргентини визначатиме сильнішого з Кабо-Верде.
На груповому етапі Ліонель Мессі забив уже шість голів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонатів світу. Кріштіану Роналду поки має у своєму активі два забиті м'ячі на Мундіалі-2026.