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Мессі забив у 8 матчах ЧС поспіль, оновивши власний історичний рекорд

Микола Літвінов — 4 липня 2026, 02:24
Мессі забив у 8 матчах ЧС поспіль, оновивши власний історичний рекорд
Ліонель Мессі
Getty Images

Нападник збірної Аргентини та американського Інтер Маямі Ліонель Мессі став першим гравцем в історії, який забив у восьми матчах чемпіонатах поспіль.

Це сталося після того, як Мессі відкрив рахунок на 29-й хвилині матчу 1/16 фіналу цьогорічного мундіалю проти Кабо-Верде. 39-річний гравець скористався передачею Лісандро Мартінеса та розстріляв з близької відстані голкіпера суперників.

Варто зазначити, що попереднє історичне досягнення нападник підкорив ще на груповому етапі, коли відзначився у ворота Йорданії та став першим футболістом, який забив у семи поєдинках світової першості поспіль.

Зауважимо, що цей матч став 30-м для "Блохи" на чемпіонатах світу, що є рекордом турніру.

Нагадаємо, що Мессі вже після групового етапу цьогорічної світової першості став найкращим бомбардиром в історії турніру, побивши рекорд Мирослава Клозе.

Додамо, що 39-річний нападник провів у футболці національної команди 203 матчі, у яких забив 124 голи та віддав 64 результативній передачі.

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