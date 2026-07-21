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Мессі та Де Пауль візьмуть двоматчеву перерву в МЛС після завершення ЧС-2026

Микола Літвінов — 21 липня 2026, 13:47
Мессі та Де Пауль візьмуть двоматчеву перерву в МЛС після завершення ЧС-2026
Ліонель Мессі та Родріго де Пауль
Getty Images

Гравці збірної Аргентини Ліонель Мессі та Родріго де Пауль не братимуть участі в двох наступних матчах Інтер-Маямі в межах МЛС.

Про це повідомляє ESPN.

Як зазначається, ця перерва в межах відпочинку після чемпіонату світу-2026, у якому "Альбіселесте" дійшли до фіналу, буде стосуватися поєдинків проти Чикаго Файр (23 липня о 02:30 за київським часом) та Клуб де фут Монреаль (26 липня о 02:30 за київським часом).

Всесвітня організація, що представляє інтереси професійних футболістів, FIFPRO раніше спільно з ФІФА обговорила правило, згідно з яким гравці мають право на 21-денний відпочинок після завершення сезону. Проте тоді Міжнародна федерація футболу зазначила, що ці періоди мають обумовлюватися індивідуально з клубами та враховувати умови контрактів.

Невідомо, чи Ліонель Мессі та Родріго де Пауль скористаються цією цією 21-денною опцією, проте дві зустрічі у внутрішньому чемпіонаті Америки вони вже точно пропустять.

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі. Найкращим гравцем цього матчу визнали саме центрфорварда Торреса, для якого вирішальний гол у фіналі був дебютним на цьому чемпіонаті.

А Ліонель Мессі, зігравши у цьому поєдинку, став другим гравцем в історії після бразильця Кафу, який виступав у трьох фінальних матчах мундіалів.

Напередодні стало відомо, що капітан "Альбіселесте" може завершити свою кар'єру в збірній, утім, поки ніхто з офіційних джерел цю інформацію не підтвердив.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Родріго де Пауль

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