Босоніж і з кавою в руках: Мессі помітили на матчі його синів разом із дружиною

Зірка світового футболу Ліонель Мессі знайшов час для сім'ї та відвідав матч за участю своїх синів у юнацьких категоріях Інтер Маямі.

Аргентинця сфотографували під час перегляду гри в максимально розслабленому образі. Мессі прийшов на матч босоніж і з кавою в руках.

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Компанію легендарному футболісту склала його дружина Антонела Роккуццо.

Зіркове подружжя спокійно спостерігало за матчем, у якому брали участь їхні сини. Кадри з Ліонелем створили зовсім інший образ футболіста — не світової суперзірки, яка постійно перебуває в центрі уваги, а звичайного батька, який прийшов підтримати своїх дітей.

LEO A PURO FÚTBOL Y MATE 🧉⚽️ pic.twitter.com/gsIeamHDhl — Diario Olé (@DiarioOle) September 3, 2026

Нагадаємо, напередодні батько Мессі, Хорхе, пішов із життя 8 серпня у віці 68 років. Після цього у ЗМІ ходили чутки про те, що 39-річний форвард зробить паузу в кар'єрі для того, щоби провести більше часу з родиною в Аргентині.

Напередодні Ліонель оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.