Мессі поділився враженнями від церемонії вручення Золотого м’яча

Зірковий форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі, який вперше з 2005 року не потрапив до числа номінантів на Золотий м’яч, на своїй сторінці в Instagram поділився враженнями від церемонії нагородження, яка відбулася вчора, 28 жовтня, у Парижі.

"Вітання всім переможцям і номінантам Золотого м’яча-2024. Особливо "Дібу" (як чудово – ще одна нагорода найкращому воротареві світу!), Лаутаро, Лео і Але. Було дуже приємно бачити вас там", – написав Мессі.

"Дібу" – це голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, який вдруге поспіль завоював Трофей Яшина найкращому воротареві світу. Лаутаро – це форвард Інтера Лаутаро Мартінес, Лео і Але – це тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні та гравець Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

Лаутаро Мартінес посів сьоме місце у голосуванні на Золотий м’яч, Скалоні претендував на нагороду найкращому тренеру, Гарначо – на Трофей Копа найкращому молодому гравцеві.

Нагадаємо, володарем Золотого м’яча-2024 став іспанський хавбек Манчестер Сіті Родрі. Делегація Реала проігнорувала церемонію через те, що приз не дістався вінгеру команди Вінісіусу Жуніору.

Мессі вигравав цю нагороду рекордні 8 разів – у 2009 – 2012, 2015, 2019, 2021 і 2023 роках.