Роналду та Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч

Напередодні стали відомі усі претенденти на "Золотий м'яч" 2024 року. Що цікаво, вперше з 2006 року серед номінантів опинився українець, ним став Артем Довбик.

З іншого боку, легендарні футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду опинилися поза списком. Це сталося вперше з 2003 року.

Список номінантів

Джуд Беллінгем, Рубен Діас, Філ Фоден, Феде Вальверде, Еміліано Мартінес, Ерлінг Голанд, Ніко Вільямс, Граніт Джака, Артем Довбик, Тоні Кроос, Вінісіус Жуніор, Дані Ольмо, Флоріан Вірц, Мартін Едегор, Матц Гуммельс, Родрі, Гаррі Кейн, Деклан Райс, Вітінья, Коул Палмер, Дані Карвахаль, Ламін Ямал, Букайо Сака, Хакан Чалханоглу, Вільям Саліба, Кіліан Мбаппе, Лаутаро Мартінес, Адемоло Лукман, Антоніо Рюдігер, Алехандро Грімальдо.

Зазначимо, що найбільше золотих м'ячів вигравав Мессі. Він тріумфував у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 та 2023 роках. У Роналду нагород трохи менше. Він отримував Золотий м'яч у 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках.

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.

Нагадаємо, також голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року.