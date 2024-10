Лунін – третій у голосуванні за Трофей Яшина, Мартінес переміг вдруге поспіль

Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! 🧤



1️⃣ Martínez Emiliano

2️⃣ Simón Unai

3️⃣ Lunin Andriy

4️⃣ Donnarumma Gianluigi

5️⃣ Maignan Mike

6️⃣ Sommer Yann

7️⃣ Mamardashvili Giorgi

8️⃣ Costa Diogo

9️⃣ Williams Ronwen

1️⃣0️⃣ Kobel Gregor #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/6vNZHiLoDO