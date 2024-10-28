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Лунін – третій у голосуванні за Трофей Яшина, Мартінес переміг вдруге поспіль

Олег Дідух — 28 жовтня, 22:56
Лунін – третій у голосуванні за Трофей Яшина, Мартінес переміг вдруге поспіль
Андрій Лунін
Getty Images

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес став володарем Трофею Лева Яшина, який вручається виданням France Football найкращому воротареві року в світу. Він завойовує цей приз вдруге поспіль. Мартінес у 2024 році став володарем Копа Америка у складі збірної Аргентини.

Третім в боротьбі за цю нагороду фінішував український голкіпер Реала Андрій Лунін, який у 2024 році виграв Лігу чемпіонів. Він, як і інші представники мадридського клубу, не прибув на церемонію нагородження.

Окрім Мартінеса, опередив Луніна тільки голкіпер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Унаї Сімон. Також до топ-5 потрапили Джанлуїджі Доннарумма та Майк Меньян.

Нагадаємо, трофей Яшина вручається починаючи з 2019 року. Окрім Мартінеса, володарями призу ставали Аліссон, Джанлуїджі Доннарумма та Тібо Куртуа.

Трофей Яшина названий на честь легендарного радянського голкіпера Лева Яшина – володаря Золотого м’яча 1963 року та єдиного голкіпера, якому вдалося завоювати цю нагороду.

Андрій Лунін Астон Вілла Золотий м'яч Реал Мадрид Еміліано Мартінес

Андрій Лунін

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