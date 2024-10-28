Лунін – третій у голосуванні за Трофей Яшина, Мартінес переміг вдруге поспіль
Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес став володарем Трофею Лева Яшина, який вручається виданням France Football найкращому воротареві року в світу. Він завойовує цей приз вдруге поспіль. Мартінес у 2024 році став володарем Копа Америка у складі збірної Аргентини.
Третім в боротьбі за цю нагороду фінішував український голкіпер Реала Андрій Лунін, який у 2024 році виграв Лігу чемпіонів. Він, як і інші представники мадридського клубу, не прибув на церемонію нагородження.
Окрім Мартінеса, опередив Луніна тільки голкіпер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Унаї Сімон. Також до топ-5 потрапили Джанлуїджі Доннарумма та Майк Меньян.
Нагадаємо, трофей Яшина вручається починаючи з 2019 року. Окрім Мартінеса, володарями призу ставали Аліссон, Джанлуїджі Доннарумма та Тібо Куртуа.
Трофей Яшина названий на честь легендарного радянського голкіпера Лева Яшина – володаря Золотого м’яча 1963 року та єдиного голкіпера, якому вдалося завоювати цю нагороду.