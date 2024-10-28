Лунін – третій у голосуванні за Трофей Яшина, Мартінес переміг вдруге поспіль

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес став володарем Трофею Лева Яшина, який вручається виданням France Football найкращому воротареві року в світу. Він завойовує цей приз вдруге поспіль. Мартінес у 2024 році став володарем Копа Америка у складі збірної Аргентини.

Третім в боротьбі за цю нагороду фінішував український голкіпер Реала Андрій Лунін, який у 2024 році виграв Лігу чемпіонів. Він, як і інші представники мадридського клубу, не прибув на церемонію нагородження.

Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! 🧤



1️⃣ Martínez Emiliano

2️⃣ Simón Unai

3️⃣ Lunin Andriy

4️⃣ Donnarumma Gianluigi

5️⃣ Maignan Mike

6️⃣ Sommer Yann

7️⃣ Mamardashvili Giorgi

8️⃣ Costa Diogo

9️⃣ Williams Ronwen

1️⃣0️⃣ Kobel Gregor #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/6vNZHiLoDO — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Окрім Мартінеса, опередив Луніна тільки голкіпер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Унаї Сімон. Також до топ-5 потрапили Джанлуїджі Доннарумма та Майк Меньян.

Нагадаємо, трофей Яшина вручається починаючи з 2019 року. Окрім Мартінеса, володарями призу ставали Аліссон, Джанлуїджі Доннарумма та Тібо Куртуа.

Трофей Яшина названий на честь легендарного радянського голкіпера Лева Яшина – володаря Золотого м’яча 1963 року та єдиного голкіпера, якому вдалося завоювати цю нагороду.