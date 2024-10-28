Зірка Барселони – володар Трофею Копа 2024 року

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал став володарем Трофею Копа 2024 року, який вручається виданням France Football найкращому молодому футболісту світу.

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

У 2024 році Ямал у складі збірної Іспанії виграв Євро-2024. На цьому турнірі 17-річний вінгер також завоював нагороди найкращого молодого гравця та автора найкращого голу чемпіонату Європи.

У поточному сезоні на рахунку Ямала 6 голів та 7 асистів у 14 матчах за Барселону в усіх турнірах. У суботу, 26 жовтня вінгер своїм забитим голом допоміг каталонцям розгромити Реал 4:0 в матчі 11 туру Ла Ліги.

Трофей Копа вручається починаючи з 2018 року. Минулого року приз завоював хавбек Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем. Також приз вигравали Кіліан Мбаппе, Маттейс Де Лігт, Педрі та Гаві.

Нагорода названа на честь легендарного французького форварда Рамона Копа, володаря Золотого м’яча 1958 року.

Ямал вже побив рекорд Кіліана Мбаппе як наймолодшого гравця у тог-10 голосування на Золотий м’яч.