Історичний сейв: Меньян повторив унікальне досягнення Жоеля Бата на чемпіонатах світу

Воротар італійського Мілана Майк Меньян став другим гравцем в історії, який відбив пенальті у складі збірної Франції на матчі чемпіонату світу.

Про це повідомляє OptaJean.

Важлива поправка, що це досягнення не стосується серії одинадцятиметрових. Меньян відзначився цим тріумфом у матчі третього туру групового етапу проти Норвегії. Він відбив невдале пенальті Ларсена на 50-й хвилині зустрічі.

Тим самим, 30-річний голкіпер потрапив в один список із Жоелем Батом. Він відбив пенальті у чвертьфінальному поєдинку світової першості 1986 року проти Бразилії.

До речі, у цій же грі Жоель виграв й серію одинадцятиметрових, завдяки чому "Ле Бльо" пройшли до півфіналу, де вже поступилися збірній ФРН (0:2).

Зауважимо, що у чинного голкіпера Франції Майка Меньяна вже 43 гри у національній збірній за спиною, у яких він пропустив 34 м'ячі та 19 разів залишив ворота на "замку". У футболці "синіх" виграв Лігу націй у 2021 році.

Нагадаємо, що Франція оформила розгром 4:1 у грі проти Норвегії, яка випустила на цей матч резервний склад, у заключному турі групи I. Героєм зустрічі став Усман Дембеле, який відзначився найшвидшим хеттриком в історії мундіалів з 1954 року.

Також 29-річного вінгера визнали найкращим гравцем цього поєдинку за версією ФІФА.

Додамо, що головний наставник "Ле Бльо" Дідьє Дешам тимчасово покинув команду на цей матч через смерть своєї матері.