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Легендарний експартнер Зідана по команді увійшов в тренерський штаб збірної Франції

Олег Дідух — 13 серпня 2026, 15:57
Легендарний експартнер Зідана по команді увійшов в тренерський штаб збірної Франції
Фаб'єн Бартез
Getty Images

Новий наставник збірної Франції Зінедін Зідан сформував свій тренерський штаб.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Франції.

До штабу Зідана, увійшов, зокрема, і його партнер по збірній Франції Фаб'єн Бартез, який стане тренером воротарів. Разом вони вигравали чемпіонат світу-1998 і Євро-2000.

Також у штаб увійшли асистенти Давід Беттоні та Хаміду Мсаїді, радник зі стратегії та ефективності Грегорі Дюпон, спостерігач Стефан Планк, а також відеоаналітики Фарід Табет і Клеман Ібре.

Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня. На чолі команди він замінив Дідьє Дешама, який обіймав цю посаду протягом 14 років. Усі квитки на перший домашній матч Зідана на чолі збірної Франції (2 жовтня проти Італії в Лізі націй) були продані менш ніж за добу.

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