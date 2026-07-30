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Золотий півень в стилі ретро: збірна Франції оновила емблему

Микола Літвінов — 30 липня 2026, 15:48
Золотий півень в стилі ретро: збірна Франції оновила емблему
Equipe de France/X

Збірна Франції з футболу та місцева Федерація футболу оголосили про зміну емблеми.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Відтепер логотип команди прикрашатиме золотистий півень, який дивиться у лівий бік. Він замінив попередній сучасний варіант – білого птаха з червоним піднебінням.

Як зазначили у пресслужбі команди, оновлений ретро-дизайн був натхненний історичним минулим для написання майбутньої історії.

Також над золотим півнем традиційно розміщені дві зірки, що символізують перемоги французів на чемпіонатах світу, а знизу – напис "FFF FRANCE".

Зауважимо, що на нещодавньому чемпіонаті світу-2026 збірна Франції дійшла до матчу за третє місце. У надрезультативному поєдинку за бронзові нагороди мундіалю французи поступилися збірній Англії у гольовій перестрілці з рахунком 4:6.

Збірна Франції з футболу

Збірна Франції з футболу

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