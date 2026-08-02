Франція за добу продала всі квитки на перший домашній матч Зідана на чолі збірної

Усі квитки на перший домашній матч Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції з футболу були розпродані менш ніж за 24 години.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Першим домашнім для Зідана стане матч проти збірної Італії в Лізі націй, який пройде 2 жовтня у Парижі на Стад де Франс. Квитки на цей матч надійшли у продаж 31 липня, проте вже 1 серпня, менш ніж за добу після цього, французи оголосили про те, що всі 80 тисяч квитків на матч проти Італії були продані.

Дебют Зідана на чолі збірної Франції відбудеться тижнем раніше – у виїзному поєдинку Ліги націй проти Туреччини.

Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня. На чолі команди він замінив Дідьє Дешама, який обіймав цю посаду протягом 14 років.