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Франція за добу продала всі квитки на перший домашній матч Зідана на чолі збірної

Олег Дідух — 2 серпня 2026, 11:38
Франція за добу продала всі квитки на перший домашній матч Зідана на чолі збірної
Зінедін Зідан
Getty Images

Усі квитки на перший домашній матч Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції з футболу були розпродані менш ніж за 24 години.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Першим домашнім для Зідана стане матч проти збірної Італії в Лізі націй, який пройде 2 жовтня у Парижі на Стад де Франс. Квитки на цей матч надійшли у продаж 31 липня, проте вже 1 серпня, менш ніж за добу після цього, французи оголосили про те, що всі 80 тисяч квитків на матч проти Італії були продані.

Дебют Зідана на чолі збірної Франції відбудеться тижнем раніше – у виїзному поєдинку Ліги націй проти Туреччини.

Нагадаємо, Зідан очолив збірну Франції наприкінці липня. На чолі команди він замінив Дідьє Дешама, який обіймав цю посаду протягом 14 років.

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