Це єдине, чим я хотів займатися: Зідан – про призначення головним тренером збірної Франції

Зінедін Зідан висловився про своє призначення на посаду наставника збірної Франції.

Його слова передає RMC Sport.

Фахівець пояснив, чому вирішив відновити тренерську кар'єру після 5-річної паузи. Він заявив, що мав чимало пропозицій, але був зацікавлений лише в цій роботі:

"Сьогодні для мене – це продовження шляху, це мрія. Протягом чотирьох чи п'яти років я отримував пропозиції очолити клуби, і я відхилив їх усі заради збірної Франції. Це єдине, чим я хотів займатися. Я пізнав її ще дитиною, починав у юнацьких командах, пройшов усі етапи аж до першої збірної. Я віддам усе, щоб ця команда продовжувала перемагати, це єдине, що мене надихає. Я зворушений, ви можете цього не бачити, але я неймовірно схвильований і щасливий. Я завжди дивився на цю команду як майбутній тренер. Я не очолив клуб саме з цієї причини. Єдине, що я хотів робити після Реала – це працювати зі збірною Франції. Я міг би взяти якийсь проєкт на три роки, оскільки Дідьє був на посаді. Втім, він ухвалив рішення в січні 2025 року, і вже наступного дня я знав, що хочу бути наступним. Ми зустрілися з президентом, і угоду було укладено".

Зазначимо, що до цього "Ле Бльо" протягом 14 років очолював Дідьє Дешам. На ЧС-2026 французи під його керівництвом посіли четверте місце, а до цього ставали чемпіонами у 2018 році та здобували "срібло" на мундіалі-2022.

Нагадаємо, що Зінедін Зідан тренером працював тільки в мадридському Реалі. З "вершковими" він вигравав 11 трофеїв.

Дебютує на новій посаді іменитий фахівець 25 вересня. Його команді протистоятиме Туреччина в Лізі націй.