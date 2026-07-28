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Це єдине, чим я хотів займатися: Зідан – про призначення головним тренером збірної Франції

Денис Іваненко — 28 липня 2026, 13:59
Це єдине, чим я хотів займатися: Зідан – про призначення головним тренером збірної Франції
Зінедін Зідан
Getty Images

Зінедін Зідан висловився про своє призначення на посаду наставника збірної Франції.

Його слова передає RMC Sport.

Фахівець пояснив, чому вирішив відновити тренерську кар'єру після 5-річної паузи. Він заявив, що мав чимало пропозицій, але був зацікавлений лише в цій роботі:

"Сьогодні для мене – це продовження шляху, це мрія. Протягом чотирьох чи п'яти років я отримував пропозиції очолити клуби, і я відхилив їх усі заради збірної Франції. Це єдине, чим я хотів займатися. Я пізнав її ще дитиною, починав у юнацьких командах, пройшов усі етапи аж до першої збірної. Я віддам усе, щоб ця команда продовжувала перемагати, це єдине, що мене надихає.

Я зворушений, ви можете цього не бачити, але я неймовірно схвильований і щасливий. Я завжди дивився на цю команду як майбутній тренер. Я не очолив клуб саме з цієї причини. Єдине, що я хотів робити після Реала – це працювати зі збірною Франції. Я міг би взяти якийсь проєкт на три роки, оскільки Дідьє був на посаді. Втім, він ухвалив рішення в січні 2025 року, і вже наступного дня я знав, що хочу бути наступним. Ми зустрілися з президентом, і угоду було укладено".

Зазначимо, що до цього "Ле Бльо" протягом 14 років очолював Дідьє Дешам. На ЧС-2026 французи під його керівництвом посіли четверте місце, а до цього ставали чемпіонами у 2018 році та здобували "срібло" на мундіалі-2022.

Нагадаємо, що Зінедін Зідан тренером працював тільки в мадридському Реалі. З "вершковими" він вигравав 11 трофеїв.

Дебютує на новій посаді іменитий фахівець 25 вересня. Його команді протистоятиме Туреччина в Лізі націй.

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