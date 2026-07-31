У компанії дівчат на яхті: зірка збірної Франції відірвався на відпочинку після гучного скандалу

Поки до старту нового сезону залишається зовсім небагато часу, вінгер Баварії та збірної Франції Майкл Олісе вирішив як слід відпочити.

У соцмережах стрімко набирає популярності відео, на якому француз проводить час у Туреччині на розкішній яхті в компанії численних дівчат.

Кадри опублікував французький репер Izolan, який відпочиває разом із футболістом.

На відео Олісе катається на гідроциклі, а поруч із ним перебувають дівчата у бікіні. Одна з них навіть влаштувала запальний танець прямо перед футболістом, тоді як сам він, схоже, повністю насолоджується відпусткою.

Відпочинок француза привернув особливу увагу ще й через нещодавній резонанс навколо його особистого життя. Колишня дівчина Фатіма Заунбрехер публічно заявила, що Олісе не бачиться з їхньою 20-місячною донькою Аалією Нур та не виплачує належних аліментів. Сам футболіст публічно ці звинувачення не коментував.

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Попри скандали поза полем, у футбольному плані Олісе провів найкращий сезон у кар'єрі. Він записав до свого активу 15 голів і 19 результативних передач за Баварію, а на чемпіонаті світу-2026 став найкращим асистентом турніру, оформивши сім гольових передач.