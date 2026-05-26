Кривбас попрощався з двома іспанськими тренерами

Сергій Шаховець — 26 травня 2026, 18:32
Криворізький Кривбас оголосив про завершення співпраці з іспанськими тренерами Антоні Маскаро та Люїсом Матамаласом, які працювали з юнацькою командою U-19.

"Дякуємо за професіоналізм, щоденну працю та внесок у розвиток молодих футболістів клубу. Бажаємо успіхів, нових викликів та яскравих перемог у майбутньому", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначимо, що Антоні Маскаро очолив Кривбас U-19 на початку сезону 2025/26. Одним із його помічників був Люїс Матамас. Під керівництвом іспанських фахівців юнацька команда криворіжців посіла 12-те місце в турнірній таблиці Національної ліги U-19.

Раніше повідомлялося, що основну команду Кривбасу залишили два провідні футболісти – Максим Задерака та Глейкер Мендоза, який приєднався до Шахтаря.

