Тренер збірної Мексики – про дебютну перемогу на ЧС-2026: Мені не сподобалося, як ми діяли на полі

Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре залишився незадоволеним грою його команди у матчі-відкритті чемпіонату світу-2026 з футболу проти ПАР (перемога 2:0).

Його цитує Marca.

Наставник заявив, що у першому таймі його підопічним не вистачило другого забитого голу, пригадавши момент із влучанням у стійку.

"Мені не сподобалося, як ми діяли на полі. Звичайно, розпочинати чемпіонат світу з перемоги – це хороший результат. У першому таймі нам не вистачило другого забитого м'яча, особливо якщо згадати епізод із влучанням у стійку. Після другого гола у другому таймі команда трохи знизила оберти. Потрібно було забивати ще, поки ми зберігали свіжість, але зробити цього не вдалося", – сказав Агірре.

67-річний спеціаліст відзначив автора другого м'яча Рауля Хіменеса, який перебуває у хорошій формі та вірить, що цей Мундіаль стане для нього особливим.

Окремо тренер мексиканської збірної прокоментував епізод із вилученням Монтеса, яке ускладнило завдання його команді.

"Ми втратили м'яч у доволі простій ситуації, і Сесару довелося йти на ризик. Безпосередньої загрози нашим воротам не виникало, однак чинні правила трактують такі епізоди саме так", – додав коуч.

Раніше дебютну звитягу Мексики на ЧС-2026 прокоментував автор першого голу у зустрічі Хуліан Кіньйонес. 29-річний нападник став найкращим гравцем матчу.

Відзначимо, що протести у Мехіко ледь могли зірвати старт Мундіалю.

У наступному раунді збірна Мексики зіграє проти Південної Кореї (19 червня о 04:00 за київським часом), а ПАР – проти Чехії (18 червня о 19:00).