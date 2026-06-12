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Герой збірної Мексики оцінив перемогу над ПАР на ЧС-2026

Софія Кулай — 12 червня 2026, 01:43
Герой збірної Мексики оцінив перемогу над ПАР на ЧС-2026
Хуліан Кіньйонес
Getty Images

Автор першого голу на чемпіонаті світу-2026 у складі збірної Мексики Хуліан Кіньйонес не приховував своїх щасливих емоцій та хвилювання після забитого м'яча у матчі-відкритті Мундіалю проти ПАР.

Його цитує FIFA.

29-річний нападник відзначив партнерів по команді у переможному результаті команди.

"Для мене важливо відзначити те, що зробили мої партнери по команді, щоб здобути перші три очки. Ми відчували підтримку вболівальників протягом останніх кількох днів. Ми єдині, і сьогодні це справді проявилося", – сказав Кіньйонес.

Для форварда Аль-Кадісії цей результативний удар став лише 3-м у 23-х поєдинках за національну команду. Також в його активі 2 асисти.

Нагадаємо, що Мексика завдяки голам Кіньйонеса та Рауля Хіменеса переможно стартувала на ЧС-2026 – 2:0. Саме 29-річний нападник був визнаний найкращим гравцем матчу.

Раніше повідомлялося, що атакувальний півзахисник збірної Мексики Гільберто Мора став 6-м наймолодшим гравцем в історії футболу, який виступав на Мундіалі.

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