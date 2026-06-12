Високі ціни на квитки та внутрішні проблеми: масові протести ледь не зірвали відкриття ЧС-2026

Матч-відкриття чемпіонату світу-2026 з футболу супроводжувався масштабними протестами.

Про це інформує The Times.

У Мехіко було заплановано щонайменше шість мітингів, один із яких відбувся за кілька кілометрів від стадіону, де безпосередньо відбувався поєдинок.

Вчителі з різних регіонів вийшли на акцію протесту із вимогою підвищення зарплат. Також участь у мітингах взяли активісти та родичі зниклих під час нарковійни.

Мітинги не були спокійними. Як тільки пролунав стартовий свисток на арені "Ацтека" між протестувальниками та поліцією спалахнула сутичка. У хід йшло усе, що тільки потрапляло під руку: дорожні знаки, баки для сміття та інші предмети. Попри це місцевій поліції вдалося відтіснити розлючених мітингарів подалі від стадіону.

Завдяки відмінній роботі правоохоронних органів протестувальникам не вдалося зірвати старт футбольного турніру.

Цікаво, що однією з причин протестів була висока вартість квитків на поєдинки ЧС-2026 з футболу. Деякі квитки були співставні із середньою місячною зарплатою у Мексиці.

Попри усі мітинги, початок Мундіалю видався яскравим. Збірна Мексики подарувала своїм уболівальникам перемогу над ПАР із рахунком 2:0.

Раніше повідомлялося, що у чаші стадіону було помічено прапор Росії.