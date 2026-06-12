На матчі-відкритті ЧС-2026 з футболу вивісили прапор Росії

У четвер, 11 червня, відбувся матч-відкриття чемпіонату світу-2026 з футболу між Мексикою та Південно-Африканською Республікою.

Поєдинок закінчився перемогою мексиканців 2:0 завдяки голам Хуліана Кіньйонеса та Рауля Хіменеса, а атакувальний півзахисник збірної Мексики Гільберто Мора став 6-м наймолодшим гравцем в історії футболу, який виступав на Мундіалі.

Окрім цього, на стадіоні було помічено ворожий стяг. На арені у Мехіко організатори ЧС-2026 вивісили російський прапор поміж усіх інших.

Російський прапор на ЧС-2026 Getty Images

Неозброєним оком під час трансляції було складно розгледіти стяги країн, але триколор потрапив в об'єктив одного з фотографів турніру.

Нагадаємо, що збірна Росії була відсторонена від участі у відборі ЧС-2026 через військову агресію проти України. Однак російський футбольний союз не втратив членства у ФІФА.

Додамо, що прапор України був присутній поміж усіх інших країн-членів ФІФА.

Відзначимо, що 12 червня відбудуться два поєдинки ЧС-2026: Південна Корея – Чехія (о 05:00 за київським часом) та Канада – Боснія і Герцеговина (22:00).