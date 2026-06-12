Автор першого голу на ЧС-2026 став найкращим гравцем у матчі проти ПАР

Центрального нападника збірної Мексики та саудівської Аль-Кадсії Хуліана Кіньйонеса визнали найкращим гравцем матчу-відкриття чемпіонату світу 2026-го року проти ПАР за версією ФІФА.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

На 9-й хвилині 29-річний форвард після грубої помилки суперника дістався до м'яча на лінії штрафного майданчика та вгатив його в сітку, вивівши свою команду вперед, тим самим забивши перший гол на цьогорічній світовій першості.

Зауважимо, що Хуліан Кіньйонес провів у футболці збірної 23 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та 2 результативними передачами. Проте виступ проти збірної Південно-Африканської Республіки став для нього дебютним на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, що воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа також встановив унікальне досягнення, ставши першим футболістом в історії, який потрапив до заявки своєї національної команди на шести чемпіонатах світу (з 2006 по 2026 роки).

Додамо, що "ацтеки" переграли команду Південно-Африканської Республіки із рахунком 2:0 у матчі-відкритті мундіалю-2026. Голами відзначилися Кіньйонес та Хіменес.