Майстерність не старіє: Мбаппе назвав зірок футболу, яких хотів би повернути у Реал

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе розповів, що хотів би повернути до "Королівського клубу" одразу трьох зірок футболу – Кріштіану Роналду, Зінедіна Зідана та Роналдо.

Його цитує AS.

Французький нападник зазначив, що ця трійка гравців зробила великий внесок у розвиток іспанського гранда та досі викликає захоплення серед уболівальників команди.

"Кріштіану, Зідана, Роналдо – якби вони могли повернутися. Кріштіану повернувся б. Зідан іноді трохи грає. А Роналдо... Майстерність не старіє. Вони – легенди Реала. Вони так багато зробили для клубу і досі викликають величезне захоплення у вболівальників Мадрида", – заявив Мбаппе.

Кріштіану віддав Реалу довгі 9 років (2009-2018), провівши у футболці мадридців 438 матчів (450 голів і 131 асист). Роналду завоював у футболці "вершкових" 4 Золоті м'ячі та 15 титулів.

Щодо Зідана, то Зінедін не лише відіграв за мадридський гранд 227 ігор (2001-2006), а й двічі очолював "Королівський клуб" – 2016-2018 (149 поєдинків) та 2019-2021 (114). Привів команду до 11 трофеїв.

Роналдо захищав кольори "вершкових" протягом 2002-2007 років – 177 зустрічей (104 м'ячі та 34 гольові передачі). Завоював із Реалом 4 кубки.

Нещодавно Мбаппе, який є серед номінантів на Золотий м'яч-2026, потрапив у політичний скандал. Кіліан вже пояснив свою позицію у ситуації, у яку потрапив перед матчем Ла Ліги-2026/27 проти Ельче.

Додамо, що мадридський Реал 20 вересня зустрінеться з Атлетико у дербі Мадрида. Початок – о 17:15 (за київським часом). Напередодні очного протистояння команда Жозе Моурінью посідає 2-ге місце у таблиці Ла Ліги (15 балів), тоді як у "матрацників" 13 очок та 4-та позиція.