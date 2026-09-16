Три зірки Реала потрапили в політичний скандал

Три гравці мадридського Реала потрапили у політичний скандал через свій вчинок напередодні матчу 6 туру Ла Ліги проти Ельче. Йдеться про захисника Ібраїма Конате та форвардів Кіліана Мбаппе та Вінісуса Жуніора.

Про це повідомляє ВВС.

Всі гравці вийшли на поле у футболках із надписом на підтримку жителів Сеути – іспанського міста, яке нещодавно постраждало від масового напливу нелегальних мігрантів із Марокко.

Конате, Мбаппе та Вінісіус надягнули футболки не до кінця – таким чином, щоби надпис не було видно повністю. Потім вони першими поспішили зняти ці футболки перед початком матчу. Гравців Реала звинуватили в підтримці нелегальної міграції.

Нагадаємо, Реал у матчі проти Ельче вирвав перемогу з рахунком 3:2.