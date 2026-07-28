Зідан очолив збірну Франції
Зінедін Зідан
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Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан очолив збірну Франції.
Про це повідомляє пресслужба "Ле Бльо".
Легенду футболу в новій ролі представили на пресконференції федерації футболу Франції. Він підписав контракт до завершення чемпіонату світу-2030.
На посаді наставника "Ле Бльо" Зідан замінив Дідьє Дешама, який працював з командою 14 років. На останньому мундіалі французи під його керівництвом посіли четверте місце.
Нагадаємо, що новий наставник повернувся до тренерської кар'єри після 5-річної паузи. Раніше він очолював тільки мадридський Реал, з яким вигравав 11 трофеїв.
Перший матч на посаді Зідан проведе 25 вересня. Його команді протистоятиме Туреччина в Лізі націй.