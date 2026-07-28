Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан очолив збірну Франції.

Про це повідомляє пресслужба "Ле Бльо".

Легенду футболу в новій ролі представили на пресконференції федерації футболу Франції. Він підписав контракт до завершення чемпіонату світу-2030.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

На посаді наставника "Ле Бльо" Зідан замінив Дідьє Дешама, який працював з командою 14 років. На останньому мундіалі французи під його керівництвом посіли четверте місце.

Нагадаємо, що новий наставник повернувся до тренерської кар'єри після 5-річної паузи. Раніше він очолював тільки мадридський Реал, з яким вигравав 11 трофеїв.

Перший матч на посаді Зідан проведе 25 вересня. Його команді протистоятиме Туреччина в Лізі націй.