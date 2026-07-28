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Зідан очолив збірну Франції

Денис Іваненко — 28 липня 2026, 12:11
Зідан очолив збірну Франції
Зінедін Зідан
Getty Images

Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан очолив збірну Франції.

Про це повідомляє пресслужба "Ле Бльо".

Легенду футболу в новій ролі представили на пресконференції федерації футболу Франції. Він підписав контракт до завершення чемпіонату світу-2030.

На посаді наставника "Ле Бльо" Зідан замінив Дідьє Дешама, який працював з командою 14 років. На останньому мундіалі французи під його керівництвом посіли четверте місце.

Нагадаємо, що новий наставник повернувся до тренерської кар'єри після 5-річної паузи. Раніше він очолював тільки мадридський Реал, з яким вигравав 11 трофеїв.

Перший матч на посаді Зідан проведе 25 вересня. Його команді протистоятиме Туреччина в Лізі націй.

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