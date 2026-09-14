Не тільки Дембеле: Мбаппе налаштував проти себе частину збірної Франції – RMC

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе міг викликати невдоволення не лише Усмана Дембеле, а й інших футболістів збірної Франції.

Про це заявив колишній гравець національної команди та нинішній експерт RMC Sport Жером Ротен.

Напруженість виникла після резонансного інтерв'ю Мбаппе, в якому він оцінив свої шанси на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч-2026. Француз заявив, що минулого сезону не бачив футболіста, який був би кращим за нього, а також згадав своє особливе становище порівняно з Дембеле.

"Завжди на мене дивилися як на того, хто має бути першим. Дембеле завжди вважали просто талановитим, а мене – обраним", – передав суть слів Мбаппе Ротен.

Дембеле після матчу ПСЖ із Брестом відреагував на цю заяву. Володар Золотого м'яча-2025 наголосив, що ніколи не вважався "обраним", але багато років наполегливо працював і зрештою отримав винагороду за свої зусилля.

За словами Ротена, проблема може бути значно ширшою за особисту реакцію Дембеле.

"Він налаштував проти себе багато людей. Дембеле – не єдиний гравець збірної Франції, якого дратує Мбаппе", – заявив експерт.

Мбаппе претендує на нагороду після сезону з 25 голами в Ла Лізі, 15 у Лізі чемпіонів та рекордних 22 голів на чемпіонатах світу.