Не хочу ставити страждання вище за інших. Мбаппе – про політичний скандал з футболкою

Зірковий французький форвард Реал Кіліан Мбаппе пояснив свою позицію навколо політичного скандалу, в який він потрапив перед матчем проти Ельче.

Слова француза наводить As.

"Я хочу все добре пояснити, щоб люди зрозуміли. Це було рішення клубів – вдягнути ці футболки. Гравці мали їх одягнути. Насамперед хочу сказати, що я повністю солідарний із Сеутою та всіма постраждалими. Тому що перед тим, як бути футболістом, я людина. Але я також хотів висловити жест підтримки та подумати про всіх мігрантів, які загинули і також перебувають у складних умовах. Це була непроста, складна ситуація, тому що зрештою люди могли подумати, що я проти жителів Сеути, але це абсолютно не так. Я нічого не маю проти них і на 100% підтримую їх своїми думками. Але я також хотів подумати про всіх людей, які страждають, тому що зрештою я людина і не хочу ставити страждання одних люде вище за страждання інших. Є люди, які страждають, і мені дуже шкода бачити це у світі. Я хочу найкращого для світу, у якому ми живемо. Я прагну поширювати послання позитиву та миру й сподіваюся, що цю ситуацію швидко вирішать", – заявив форвард.

Нагадаємо, 15 вересня Реал у матчі 6 туру Ла Ліги на виїзді переміг Ельче 3:2. Перед матчем гравці обох команд вийшли на поле у футболках із надписом на підтримку жителів Сеути – іспанського міста, яке нещодавно постраждало від масового напливу нелегальних мігрантів із Марокко.

Конате, Мбаппе та Вінісіус надягнули футболки не до кінця – таким чином, щоби надпис не було видно повністю. Потім вони першими поспішили зняти ці футболки перед початком матчу. Гравців Реала звинуватили в підтримці нелегальної міграції.