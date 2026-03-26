Мбаппе відреагував на те, що лікарі Реала переплутали його травмоване коліно під час обстеження

Французький нападник Кіліан Мбаппе висловився з приводу інформації, що медичний штаб мадридського Реала переплутав травмовану ногу під час обстеження.

Його цитує RMC Sport.

Форвард заперечив ці чутки.

"Інформація про те, що вони оглядали не те коліно, не відповідає дійсності. Можливо, я опосередковано відповідальний за цю ситуацію, тому що коли ти не повідомляєш про свій стан, це залишає двері відкритими для будь-яких інтерпретацій, і це частина гри. З Реалом у нас завжди була досить чітка комунікація", – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, що Мбаппе літав у Париж, аби проконсультуватись з іншим лікарем щодо свого ушкодження. Футболіст був обурений роботою лікарів "вершкових". Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців у Реалі не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Француз, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовлявся від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе відіграв 35 матчів, у яких відзначився 38 голами та 6 асистами. Кіліан вже вибув із лазарету "Королівського клубу", взявши участь у двох іграх – 21 хвилина проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів та 26 хвилин у мадридському дербі проти Атлетико у Ла Лізі.

