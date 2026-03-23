Було багато спекуляцій: Мбаппе – про свою травму

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе заявив, що повність відновився від ушкодження коліна.

Його слова передає AS.

"З коліном усе гаразд, воно одужує. Усе йде досить добре, і я знаю, що було багато спекуляцій з цього приводу і було сказано багато неправдивих речей. Це життя спортсмена високого рівня, і ми звикли до того, що люди говорять якісь речі, не перевіряючи їх і не маючи жодних підстав. Я на 100% відновився. У Парижі у мене була можливість отримати правильний діагноз. І разом ми змогли розробити план, щоб повернутися на мій найкращий рівень з Реалом, а також перед чемпіонатом світу", – розповів Мбаппе.

Зазначимо, що Кіліан був обурений роботою лікарів мадридського гранда та поїхав до Франції на обстеження. Зіркового футболіста не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики "вершкових" не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Француз, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовлявся від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе взяв участь у 33-х матчах Реала, у яких забив 38 голів та віддав 6 асистів.

