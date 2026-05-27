Мбаппе вдруге визнали найкращим гравцем сезону у Реалі

Французький форвард Кіліан Мбаппе став найкращим гравцем мадридського Реала у сезоні-2025/26.

Про це повідомив офіційний сайт "вершкових".

Мбаппе від клубу отримав нагороду Mahou Five Star Player Award, яка стала другою в його колекції.

У минулому сезоні зірковий форвард став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Француз забив 25 голів у чемпіонаті та вдруге здобув трофей Піччі.

Попри виліт у чвертьфіналі від Баварії, Мбаппе забив найбільше голів у поточному розіграші Ліги чемпіонів – 15.

Чотири рази француз визнавався гравцем місяця. Загалом форвард забив 42 голи та віддав 6 передач у 44 матчах за Реал.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе й Арбелоа влаштували публічну суперечку після матчу Ла Ліги. 27-річному нападнику не сподобалося, що він розпочав поєдинок проти Ов'єдо з лави запасних.