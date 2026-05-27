Лунін поділився милими знімками з родинного відпочинку на Канарах

Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін після виснажливого сезону вирішив присвятити час найважливішому – родині.

Український воротар разом із дружиною Анастасією та сином вирушив на відпочинок на Канарські острови. Атмосферними кадрами сімейного вікенду Лунін поділився у своєму Instagram.

На фото Андрій ніжно тримає сина на руках на тлі океану та мальовничих пейзажів острова.

Авторкою кадрів стала його дружина Анастасія, яка регулярно ділиться теплими сімейними моментами у соцмережах.

Нагадаємо, напередодні Лунін оновив автомобіль, який раніше подарував своїй дружині.

Українець забрав авто з іспанського тюнінг-ательє, де машина отримала новий вигляд.