Лунін поділився милими знімками з родинного відпочинку на Канарах

Богдан Войченко — 27 травня 2026, 15:11
Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін після виснажливого сезону вирішив присвятити час найважливішому родині.

Український воротар разом із дружиною Анастасією та сином вирушив на відпочинок на Канарські острови. Атмосферними кадрами сімейного вікенду Лунін поділився у своєму Instagram.

На фото Андрій ніжно тримає сина на руках на тлі океану та мальовничих пейзажів острова.

Авторкою кадрів стала його дружина Анастасія, яка регулярно ділиться теплими сімейними моментами у соцмережах.

Нагадаємо, напередодні Лунін оновив автомобіль, який раніше подарував своїй дружині.

Українець забрав авто з іспанського тюнінг-ательє, де машина отримала новий вигляд.

