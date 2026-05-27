Вінісіус зробив гучну заяву щодо майбутнього у Реалі: Хочу залишитися тут на все життя

Софія Кулай — 27 травня 2026, 10:24
Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор зробив відверте зізнання щодо своєї футбольної кар'єри.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

25-річний лідер "Королівського клубу" зізнався, що хотів би віддати усе своє життя іспанському гранду.

"Я ніколи не уявляв себе поза Реалом. Я насолоджуюся кожною миттю, яку проводжу тут, адже це клуб моєї мрії. Я хочу залишитися тут на все життя", – заявив бразильський футболіст.

Чинний контракт Вінісіуса з "вершковими" розрахований до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, що бразилець перебрався до Мадрида влітку 2018-го. Відтоді провів у футболці Реала 375 матчів (128 голів та 100 асистів) та завоював 14 трофеїв.

У сезоні-2025/26 відзначився 22 м'ячами та 14 гольовими передачами у 53-х іграх в усіх турнірах за іспанський клуб.

Наприкінці квітня 2026-го була інформація, що Реал збирається продовжити угоду із запальним футболістом, який у складі збірної Бразилії поїде на ЧС-2026.

