У Реалі призначають добавки для гравців за допомогою безкоштовного ChatGPT

Софія Кулай — 25 березня 2026, 15:19
У Реалі призначають добавки для гравців за допомогою безкоштовного ChatGPT
Іціар Гонсалес
instagram.com/itziargonzalezdearriba

Колишня дієтологиня мадридського Реала Іціар Гонсалес відреагувала на помилку клубних лікарів, які обстежили не те коліно французького форварда Кіліана Мбаппе, поставивши неправильний діагноз.

Своєю думкою вона поділилась в інстаграмі.

Спеціалістка ще й розповіла про один цікавий факт із "внутрішньої кухні" іспанського гранда. За її інформацією, у "Королівському клубі" використовують штучний інтелект під час призначення добавок гравцям.

"Не знаю, що гірше: це чи той факт, що вони роблять використання добавок залежним від безкоштовного ChatGPT", – написала Гонсалес.

Гонсалес про помилку лікарів Реала щодо Мбаппе
Гонсалес про помилку лікарів Реала щодо Мбаппе
Скриншот

Зазначалося, що у січні 2026 року мадридський клуб звільнив свій медичний штаб через велику кількість ушкоджень у гравців, а ситуація із Кіліаном дала ще більший розголос цій проблемі.

Нагадаємо, що Мбаппе літав у Париж після неправильного діагнозу клубних лікарів. Футболіст був обурений роботою медиків мадридського гранда. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців у Реалі не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Француз, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовлявся від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе відіграв 35 матчів, у яких відзначився 38 голами та 6 асистами. Після скандальної ситуації Кіліан вже взяв участь у двох іграх – 21 хвилина проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів та 26 хвилин у мадридському дербі проти Атлетико у Ла Лізі.

Читайте також :
