У Реалі призначають добавки для гравців за допомогою безкоштовного ChatGPT

Колишня дієтологиня мадридського Реала Іціар Гонсалес відреагувала на помилку клубних лікарів, які обстежили не те коліно французького форварда Кіліана Мбаппе, поставивши неправильний діагноз.

Своєю думкою вона поділилась в інстаграмі.

Спеціалістка ще й розповіла про один цікавий факт із "внутрішньої кухні" іспанського гранда. За її інформацією, у "Королівському клубі" використовують штучний інтелект під час призначення добавок гравцям.

"Не знаю, що гірше: це чи той факт, що вони роблять використання добавок залежним від безкоштовного ChatGPT", – написала Гонсалес.

Зазначалося, що у січні 2026 року мадридський клуб звільнив свій медичний штаб через велику кількість ушкоджень у гравців, а ситуація із Кіліаном дала ще більший розголос цій проблемі.

Нагадаємо, що Мбаппе літав у Париж після неправильного діагнозу клубних лікарів. Футболіст був обурений роботою медиків мадридського гранда. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців у Реалі не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Француз, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовлявся від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе відіграв 35 матчів, у яких відзначився 38 голами та 6 асистами. Після скандальної ситуації Кіліан вже взяв участь у двох іграх – 21 хвилина проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів та 26 хвилин у мадридському дербі проти Атлетико у Ла Лізі.