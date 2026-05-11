Усе залежить від одужання: Арбелоа оцінив шанси Мбаппе зіграти в останніх турах Ла Ліги

Володимир Слюсарь — 11 травня 2026, 12:23
Наставник мадридського Реала Альваро Арбелоа розповів, чи візьме участь Кілліан Мбаппе в завершальному етапі поточного сезону Ла ліги.

Його слова передає пресслужба клуба.

"Я не знаю, чи зможе Мбаппе вийти на поле. Залишилося два тижні, і ми будемо спостерігати за динамікою його відновлення від тих скарг, які він має зараз.

Мені б дуже хотілося, щоб Кіліан був готовий на сто відсотків і міг грати з перших хвилин, але ситуація залежатиме від процесу його одужання", – підкреслив Альваро Арбелоа.

Нагадаємо, що Мбаппе та Вальверде не потрапили до заявки Реала на матч проти Барселони.

Участь Мбаппе у матчі до останнього була під питанням через м'язову травму. Кілька днів тому повідомлялося, що форвард зможе вийти на поле, проте максимум на півгодини.

