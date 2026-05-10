Мбаппе та Вальверде не потрапили до заявки Реала на матч проти Барселони

Зірковий французький форвард Кіліан Мбаппе не потрапив у заявку Реала на матч 35 туру Ла Ліги проти Барселони.

Участь Мбаппе у матчі до останнього була під питанням через м'язову травму. Кілька днів тому повідомлялося, що форвард зможе вийти на поле, проте максимум на півгодини.

Проте у підсумку Мбаппе навіть не потрапив у заявку Реала. Також у ній немає Федеріко Вальверде, який отримав черепно-мозкову травму внаслідок бійки з партнером по команді Орельєном Чуамені. Сам француз у заявці присутній, як і український голкіпер Андрій Лунін та його конкурент, Тібо Куртуа, який відновився після травми.

Матч Барселона – Реал відбудеться у неділю, 10 травня. Початок – о 22:00 за київським часом.