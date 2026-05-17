Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бейл розкритикував поведінку Мбаппе

Олег Дідух — 17 травня 2026, 13:58
Бейл розкритикував поведінку Мбаппе
Гарет Бейл
PA/Adam Davy

Колишній вінгер мадридського Реала Гарет Бейл назвав неприпустимою поведінку форварда команди Кіліана Мбаппе, який дозволив собі публічну критику головного тренера, Альваро Арбелоа.

Слова валлійця наводить Sport.fr.

"У мікст-зоні не можна критикувати тренера, крапка. Не має значення, Кіліан Мбаппе ти чи хтось іще. Я ніколи не виставляв себе напоказ і не говорив, що не дивився прес-конференції тренера", – заявив Бейл.

Нагадаємо, кілька днів тому Мбаппе і Арбелоа влаштували публічну перепалку в мікст-зоні після матчу Ла Ліги проти Ов'єдо (перемога 2:0).

У поточному сезоні на рахунку 27-річного французького нападника 41 гол і 7 асистів у 42 матчах за Реал у всіх турнірах. Арбелоа покине посаду тренера Реала наприкінці сезону.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Гарет Бейл

Гарет Бейл

Легенда Реала та Тоттенгема назвав фаворита на Золотий м'яч
Бейл зробив нову пропозицію щодо придбання рідного клубу
Не Плімут Таловєрова: Бейл спробував придбати інший британський клуб
Багаторазовий переможець Ліги чемпіонів стане співвласником клубу гравця збірної України
Ексзірка Реала розповів, про що жалкує найбільше у житті

Останні новини