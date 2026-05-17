Бейл розкритикував поведінку Мбаппе

Колишній вінгер мадридського Реала Гарет Бейл назвав неприпустимою поведінку форварда команди Кіліана Мбаппе, який дозволив собі публічну критику головного тренера, Альваро Арбелоа.

Слова валлійця наводить Sport.fr.

"У мікст-зоні не можна критикувати тренера, крапка. Не має значення, Кіліан Мбаппе ти чи хтось іще. Я ніколи не виставляв себе напоказ і не говорив, що не дивився прес-конференції тренера", – заявив Бейл.

Нагадаємо, кілька днів тому Мбаппе і Арбелоа влаштували публічну перепалку в мікст-зоні після матчу Ла Ліги проти Ов'єдо (перемога 2:0).

У поточному сезоні на рахунку 27-річного французького нападника 41 гол і 7 асистів у 42 матчах за Реал у всіх турнірах. Арбелоа покине посаду тренера Реала наприкінці сезону.