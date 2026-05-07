Мбаппе зможе зіграти з Барсою, але лише пів години – ЗМІ

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе зможе взяти участь у грі проти Барселони, але лише пів години ігрового часу.

Про це повідомляє видання AS.

Медичне обстеження французького футболіста показало оптимістичні результати напередодні поєдинку з Барселоною. МРТ не виявила розриву м'яза, підтвердивши лише перевантаження на фінальній стадії реабілітації.

За попередніми прогнозами, нападник потрапить до заявки на матч, але розпочне гру на лаві запасних. Тренерський штаб очікує, що гравець зможе провести на полі близько тридцяти хвилин, якщо в цьому виникне необхідність.

Пошкодження лівого напівсухожилкового м'яза гравець отримав тринадцять днів тому під час поєдинку проти Бетіса на стадіоні "Ла Картуха". Відчувши дискомфорт після різкого ривка, француз залишився на полі до вісімдесят першої хвилини, після чого його замінив Гонсало.

Через травму нападник пропустив виїзну зустріч проти Еспаньйола. Замість підтримки команди, Кіліан разом зі своєю дівчиною вирушив до Італії. Фотографії з цієї кількаденної відпустки швидко розлетілися соціальними мережами, викликавши хвилю обурення серед уболівальників. Ситуацію погіршив той факт, що футболіст повернувся до Мадрида лише за дванадцять хвилин до початку гри своєї команди.

Невдоволення фанатів згодом передалося і керівництву Реала, яке не зрозуміло рішення гравця подорожувати під час відновлення. Головний тренер Реалу Альваро Арбелоа прокоментував ситуацію, зазначивши, що медики повністю контролюють графік травмованих. Він додав, що у вільний час гравці самі обирають своє дозвілля, але наголосив на важливості розуміння статусу клубу.

Гра між Реал Мадрид та Барселоною відбудеться 10 травня о 22:00 за київським часом на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні.

