Барселона перемогла в Ель-Класіко та достроково оформила друге поспіль чемпіонство Ла Ліги

Софія Кулай — 11 травня 2026, 00:03
Барселона – переможець Ла Ліги 2025/26
Каталонська Барселона 10 травня переконливо обіграла розібраний мадридський Реал та ще за три тури до закінчення поточного розіграшу Ла Ліги-2025/26 гарантувала собі титул чемпіона.

Голи Маркуса Рашфорда та Феррана Торреса принесли "блаугранас" домашню перемогу з рахунком 2:0.

Завдяки цій звитязі каталонці набрали вже 91 бал та відірвалися на недосяжну відстань від мадридського Реала – на 14 очок.

"Блаугранас" вдруге поспіль стали чемпіонами Ла Ліги. Загалом у своїй історії каталонський колектив здобув 29-те чемпіонство іспанської першості.

Вперше Барселона підійняла цей трофей над головою ще у далекому сезоні-1928/29.

Попереду у команди Гансі Фліка ще три матчі чемпіонату, які вже не матимуть жодного турнірного значення: проти Алавеса (13 травня), Бетіса (17 травня) та Валенсії (24 травня).

Раніше повідомлялося, що напередодні Ель-Класіко у головного тренера каталонців помер батько.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

