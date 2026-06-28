26-метровий Мессі став вірусним: гігантський пам'ятник шокував фанатів, але все через один ракурс

В Аргентині напередодні офіційно відкрили найбільший у світі пам'ятник, присвячений футболісту. Монумент Ліонелю Мессі встановили в місті Кутраль-Ко провінції Неукен, а його висота сягає вражаючих 26 метрів.

Цікаво, що спочатку місцева влада планувала значно скромніший проєкт. Вона замовила скульптуру заввишки 1,70 метра — саме такий зріст має легендарний аргентинець. Однак скульптор Альдо Бероіса вирішив, що для чемпіона світу цього недостатньо, і запропонував створити справжнього гіганта.

Результат справді вражає. Монумент важить близько 70 тонн і виготовлений зі сталі, заліза та бетону. Мессі зображений у формі збірної Аргентини, стоячи на колінах із піднятою правою рукою, а перед ним розташований головний трофей світового футболу — Кубок світу. Лише голова скульптури важить близько чотирьох тонн, піднята рука — майже 3,8 тонни, а торс — приблизно 15 тонн.

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Втім, уже через кілька годин після урочистого відкриття пам'ятник почали активно обговорювати не лише через його масштаби. У соціальних мережах стрімко поширилися фотографії монумента, зроблені ззаду.

Причиною став Кубок світу, розташований між ногами Мессі: з цього ракурсу композиція створює доволі неоднозначний візуальний ефект, який викликав хвилю жартів і мемів серед уболівальників.

Нагадаємо, завдяки голу у ворота Йорданії Ліонель встановив черговий рекорд чемпіонатів світу.

Раніше повідомлялося, що в Індії встановили грандіозну 70-футову статую, створену на честь Мессі.