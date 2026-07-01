Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

На ЧС-2026 визначилися ще дві пари 1/8 фіналу плейоф

Олексій Мурзак — 1 липня 2026, 02:40
На ЧС-2026 визначилися ще дві пари 1/8 фіналу плейоф
FIFA

На чемпіонаті світу-2026 з футболу сформувалися ще дві пари 1/8 фіналу плейоф.

Так, до сітки додалися збірні Франції та Норвегії, які в 1/16 обіграли Швецію та Кот-д'Івуар відповідно.

У підсумку в 1/8 Франція, яка на думку ліцензованого букмекера betking є головним фаворитом на перемогу в турнірі (на такий варіант можна поставити з коефіцієнтом 3,5), зіграє проти Парагваю, що напередодні сенсаційно вибив Німеччину.

Водночас Норвегія у боротьбі за вихід у чвертьфінал побореться з Бразилією, яка дотиснула Японію.

Напередодні стало відомо, що у ще одному матчі 1/8 фіналу Канада зіграє проти Марокко.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Франції з дублем Мбаппе розгромила команду Швеції та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026
Мбаппе встановив абсолютний рекорд за кількістю голів у матчах плейоф чемпіонатів світу
Франція – Швеція: відео голів та огляд матчу 1/16 фіналу ЧС-2026
Вперше за 72 роки: Голанд повторив унікальне досягнення на ЧС-2026
Це особливий вид страждань: тренер збірної Норвегії – про перемогу в 1/16 фіналу ЧС-2026

Останні новини