На ЧС-2026 визначилися ще дві пари 1/8 фіналу плейоф

На чемпіонаті світу-2026 з футболу сформувалися ще дві пари 1/8 фіналу плейоф.

Так, до сітки додалися збірні Франції та Норвегії, які в 1/16 обіграли Швецію та Кот-д'Івуар відповідно.

У підсумку в 1/8 Франція, яка на думку ліцензованого букмекера betking є головним фаворитом на перемогу в турнірі (на такий варіант можна поставити з коефіцієнтом 3,5), зіграє проти Парагваю, що напередодні сенсаційно вибив Німеччину.

Водночас Норвегія у боротьбі за вихід у чвертьфінал побореться з Бразилією, яка дотиснула Японію.

Напередодні стало відомо, що у ще одному матчі 1/8 фіналу Канада зіграє проти Марокко.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.