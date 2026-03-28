Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Алієв назвав винних у провалі збірної України в матчі зі Швецією

Сергій Шаховець — 28 березня 2026, 12:14
Олександр Алієв
Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв назвав відповідальних за результат півфінального матчу плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції (1:3).

Слова ексфутболіста цитує "Український футбол".

На думку Алієва, не варто у провалі звинувчувати тільки головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва. Відповідальність за негативний результат мають розділити керівництво УАФ та футболісти.

"Відставка Реброва? Нехай в УАФ самі розбираються. Але я вважаю, що знищувати його не треба. Ребров, напевно, доніс до пацанів усе, що міг. Він же сам на поле не вийде. Як футболіст він був прекрасним, свою справу знав.

У провалі збірної винні всі: тренерський штаб, президент УАФ і футболісти. Але на полі – саме гравці, а вчора вони зіграли просто бездарно. Краще вже викликати всіх із нашого чемпіонату, як це було раніше. В наш час тільки Шева приїжджав Мілана, а потім із Челсі, а решта були з Ворскли, Дніпра, Шахтаря і Динамо. Але ми знали, що граємо за честь нашої країни", – сказав Алієв.

Раніше про колективну відповідальність за результат в матчі зі Швецією повідомив президент Динамо Ігор Суркіс.

Нагадаємо, що збірна України програла Швеції (1:3) та втратила шанси на вихід до ЧС-2026. 31 березня підопічні Реброва проведуть товариський матч проти Албанії – невдахи іншого півфіналу плейоф з Польщею. Гра у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Читайте також :
Останні новини