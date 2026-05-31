Миколенко – про перемогу над Польщею: Як бачите, все видно на полі

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко вважає, що уболівальники отримали задоволення від побаченого футболу у товариському матчі проти Польщі (перемога 2:0).

Його слова передає ВЗБІРНА.

Футболіст англійського Евертона зазначив, що хоч команда не оформила розгромну перемогу, але залишила свої володіння, які захищав Анатолій Трубін, "на замку".

"Як бачите, все видно на полі. Я думаю, що фанати, вболівальники біля телевізорів насолоджувалися футболом. Так, ми не виграли 5:0, але ми виграли 2:0, не пропустили. В обороні, я гадаю, що дуже гарно зіграли. В атаці дуже хороші голи провели. У нас було 2 неповних тренування. Переїзд вчора о 8 годині. Було нелегко фізично", – сказав Миколенко.

Оборонець розповів, що роздягальня у національній команді з приходом нового тренерського штабу не змінилася.

"Така ж сама, але коли виграєш, всі щасливі. У нас футболісти дуже відповідальні, особливо захисники. І, як ви бачили, не було сильно великих проблем, щоб хтось провалився. І це заслуга тренерського штабу, те, що вони донесли за цих 2,5-3 дні до нас всю інформацію, і, мабуть, заслуга також футболістів, що вони відповідально до цього віднеслися", – відповів Віталій.

Відзначимо, що для Миколенка ця гра стала 53-ю у футболці головної команди країни (1 гол та 4 асисти).

Раніше головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував дебютну перемогу вже у своєму першому матчі на чолі національної команди.

Вже 7 червня команда Мальдери зіграє контрольний поєдинок проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).