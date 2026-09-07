Нападник Верес переніс операцію після матчу із Зорею

Нападник Вереса Натанель Блер успішно переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форварда прооперували у Рівному. Ушкодження нападник отримав під час поєдинку Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.

На 55-й хвилині зустрічі Блер травмувався у боротьбі з півзахисником суперників Яковом Башичем. Медичне обстеження виявило у футболіста перелом лівої малогомілкової кістки.

Нагадаємо, Блер приєднався до "червоно-чорних" під час літнього трансферного вікна. У поточному сезоні він устиг провести за рівнян 6 поєдинків у чемпіонаті та Кубку України, віддавши 1 результативну передачу.

Раніше Верес оголосив про підписання 19-річного нападника Микити Александрова, який перебував на контракті з іспанським Хетафе.