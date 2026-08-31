Це вистраждана перемога: тренер Вереса – про звитягу над ЛНЗ

Головний тренер Вереса Олег Шандрук не приховував своїх радісних емоцій після перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0) у 4-му турі УПЛ-2026/27.

Його цитує сайт рівненського клубу.

Наставник зазначив, що його команда здобула вистраждану звитягу та привітав її із цим позитивним результатом.

"Це вистраждана перемога. Вітаю свою команду з цим успіхом. Я багато часу провів разом з футболістами, коли була тривога, був поміж них, бачив їхню концентрацію, їхнє зосередження. Вважаю, що сьогодні (30 серпня – прим. ред.) гра винагородила їх за це бажання боротися до кінця. Для нас це дуже важливі три очки зараз. Як тримати команду у тонусі, коли повітряна тривога триває по дві години і довше? Не думаю, що хтось поділиться зараз таким досвідом. Це для всіх новий досвід, для нас в тому числі. Найголовніше, що цей матч сьогодні відбувся. Навіть попри тривалі перерви. І ми з хорошим настроєм зараз будемо повертатися додому", – сказав Шандрук.

Нагадаємо, що протистояння декілька разів переривалося через повітряну тривогу.

Також тренер Вереса окремо подякував Даниїлу Чечеру, який відзначився переможним голом, на який, на думку фахівця, він заслужив.

Цікаво, що рівняни втретє поспіль виграли у Черкасах. Минулі поєдинки закінчувалися з рахунками 2:1 та 2:0 на користь "червоно-чорних". Шандрук оцінив таку переможну серію на чолі суперника.

"Я не вірю у якісь сторонні сили, які нам допомагають. Ми готуємося до кожного матчу. Кожен матч – не подібний до попереднього. І цей матч – не схожий на ті, які ми тут виграли раніше. Хочу наголосити на тому, що сьогодні гравці були зосереджені до останньої секунди гри. Гра сьогодні тривала дуже довго. І, я думаю, футбол нас за це бажання винагородив", – додав головний тренер Вереса.

Також підсумки матчу підбив наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов.

Завдяки цьому успіху рівняни зрівнялися за очками з ЛНЗ та випередити суперника у турнірній таблиці – 7-ме та 9-те місця відповідно. В обох клубів по 4 бали.

Додамо, що у наступному 5-му турі УПЛ Верес прийме луганську Зорю (6 вересня о 15:30), тоді як ЛНЗ гостюватиме на полі київського Динамо (6 вересня о 18:00).