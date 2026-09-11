Шахтар після ПСВ, Динамо проти амбітного Епіцентра: анонс 6 туру УПЛ

Матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги відбуватимуться на тлі поєдинків 1/16 фіналу Кубку України, які відбулися на тижні.

Донецький Шахтар після матчу з ПСВ у Лізі чемпіонів зустрінеться з Чорноморцем. Лідер першості Полісся прийматиме Лівий Берег, який ще не програвав у нинішньому сезоні. Київське Динамо зіграє з Епіцентром, який випереджає "біло-синіх" у турнірній таблиці. Зоря на виїзді протистоятиме Буковині, а Карпати завітають до Ковалівки.

"Чемпіон" у традиційному анонсі представляє головні інтриги 6 туру.

П'ятниця, 11 вересня

13:00. Колос – Карпати

Субота, 12 вересня

13:00. Кривбас – Харків

13:00. ЛНЗ – Оболонь

18:00. Верес – Кудрівка

Неділя, 13 вересня

15:30. Полісся – Лівий Берег

18:00. Буковина – Зоря

Понеділок, 14 вересня

15:30. Динамо – Епіцентр

18:00. Шахтар – Чорноморець

Чи продовжить Колос домінувати над Карпатами?

Цікавий факт. Чотири з п'яти матчів-відкриттів попередніх турів сезону-2026/27 завершилися нульовими нічиїми. Наскільки працює ця закономірність, можемо пересвідчитися 11 вересня, коли у Ковалівці місцевий Колос та Карпати відкриють програму 6 туру УПЛ.

Команда Руслана Костишина забуксувала на старті чемпіонату. У чотирьох поєдинках ковалівці не здобули жодної перемоги і, як результат, посідають передостанній рядок турнірної таблиці. Виправляти ситуацію варто терміново, адже попереду непрості поєдинки. У першому з них Колос зустрінеться з Карпатами, які замахнулися на п'єдестал.

ФК Колос

У попередньому турі підопічні Франа Фернандеса дали бій Шахтарю (1:2). Втім, "зелено-білим" не вдалося втримати переможний рахунок. Попри негативний результат, "леви" довели свою конкурентність на рівні учасника Ліги чемпіонів.

Карпати – зручний суперник для Колоса. Ковалівці здобули чотири перемоги у шести матчах на рівні УПЛ. На рахунку львів'ян одна звитяга, а ще один поєдинок завершився внічию.

Назарій Русин ФК Карпати

Харків їде до Кривого Рогу за четвертою перемогою поспіль

Поєдинок у Кривому Розі стане одним із центральних у межах 6 туру. Кривбас другий матч поспіль зіграє вдома. У попередньому турі підопічні Патріка ван Леувена втратили перемогу над Колосом, пропустивши гол у компенсований час. При цьому криворіжці грали в більшості.

Напередодні поєдинку з Харковом "червоно-чорні" здобули перемогу в 1/16 фіналу Кубку України, обігравши аматорську Олімпію (2:0).

Матч 1/16 фіналу Кубку України Олімпія – Кривбас ФК Кривбас

Переможна серія гостей триває три матчі: дві перемоги — у чемпіонаті та одна — в Кубку України. У цих поєдинках футболісти Харкова забили суперникам 17 м'ячів, не пропустивши жодного. Матч із Кривбасом стане гарною перевіркою амбіцій команди Младена Бартуловича.

У попередніх очних протистояннях Кривбас здобув чотири перемоги у шести матчах. Харків має одну виїзну перемогу над суперником, здобуту у 2022 році. Ще одна зустріч завершилася внічию.

ФК Харків

Оболонь у пошуках голу та перемоги

Київська Оболонь стала одним із розчарувань стартових турів чемпіонату. Під час літнього трансферного вікна "пивовари" непогано доукомплектувалися, підписавши якісних футболістів. Проте це поки не приносить результату. Кияни залишаються єдиною командою елітного дивізіону, яка ще не забила жодного голу. У попередньому турі підопічні Олександра Антоненко розгромно поступилися Харкову (0:5).

Черкаський ЛНЗ наразі далекий від своєї версії минулого сезону. Срібний призер посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці, а відставання від третього місця становить уже п'ять очок. У попередньому турі "фіолетові" зіграли внічию в Києві. Команда Віталія Пономарьова надійно відіграла в обороні, особливо її воротар Дмитро Ледвій. Проте до атакувальних гравців є багато питань, адже ЛНЗ створює мало моментів. Можливо, підписання вінгера Олександрії Ндіаги Яде допоможе покращити реалізацію.

ФК ЛНЗ

На рівні УПЛ суперники провели 8 матчів: по три перемоги здобули черкасці та кияни, а ще два поєдинки завершилися нульовими нічиїми. Різниця м'ячів – 7:3 на користь ЛНЗ.

Кризова Кудрівка спробує зупинити Верес

Господарі поля успішно подолали чорну смугу, в яку потрапили після двох поразок на старті чемпіонату. Рівненські "вовки" здобули психологічно важливу перемогу над ЛНЗ (1:0), а ще два матчі звели внічию – з Епіцентром (0:0) та Зорею (1:1). Враховуючи кубкову перемогу над Інгульцем (4:1), безпрограшна серія команди Олега Шандрука триває вже чотири матчі.

Натомість Кудрівка не може похизуватися такими здобутками. У чемпіонаті "сіверяни" зазнали двох поспіль поразок із загальним рахунком 1:8. За підсумками п'яти турів команда Олександра Протченка має найгірший захист у лізі – 13 пропущених м'ячів та лише два забиті.

ФК Кудрівка

У минулому сезоні суперники провели два матчі: у Рівному перемогу святкував Верес, а в матчі-відповіді була зафіксована нульова нічия.

У складі гостей не зіграє основний захисник Богдан Векляк, який був вилучений у грі з Поліссям. Верес також не зможе розраховувати на основного форварда Натанаеля Блера через травму. Нещодавно австралійцю зробили операцію у Рівному.

Лідер проти непереможного Лівого Берега

Поєдинок 6 туру між Лівим Берегом та Поліссям мав відбутися на домашній арені "лелек". Однак через складну ситуацію з повітряними тривогами у столичному регіоні матч перенесли до Житомира. Натомість у другому колі зустріч уже відбудеться на "Арені Лівий Берег".

ФК Полісся

Житомиряни підходять до матчу в статусі лідера чемпіонату. Щоб утриматися на першій сходинці, їм потрібно перемагати непростого суперника – команду Олександра Рябоконя.

Після чотирьох зіграних матчів кияни ще не знали гіркоти поразок. Усі поєдинки "лелеки" звели до нічиїх. Саме підопічні Рябоконя зупинили переможну ходу Карпат у четвертому турі. Захист команди наразі є одним із найкращих у лізі – два пропущені м'ячі. Стільки ж пропустив Епіцентр.

ФК Лівий Берег

Полісся та Лівий Берег двічі зустрічалися у сезоні-2024/25. Обидва поєдинки завершилися внічию – 0:0 та 1:1.

Буковина – Зоря: нова сторінка історії

Чернівецька команда після феєричної перемоги над Динамо (3:0) у 4-му турі УПЛ зіграла внічию з Епіцентром (0:0). Завдяки набраним очкам Буковина покращила своє турнірне становище, піднявшись на восьму сходинку.

Напередодні матчу із Зорею "жовто-чорні" підписали центрфорварда Рената Дадашова. Азербайджанець має значний міжнародний досвід, адже виступав у чемпіонатах Туреччини, Португалії, Швейцарії та Польщі. Забивного нападника дуже не вистачало Буковині на старті чемпіонату.

Ренат Дадашов ФК Буковина

Зоря залишається однією з найнепередбачуваніших команд УПЛ. Підопічні Віктора Скрипника можуть перемогти Полісся, а потім розгромно поступитися Харкову. У попередньому турі луганці зіграли внічию з Вересом (1:1), хоча поступалися в рахунку по ходу зустрічі.

Історія протистояння Буковини і Зорі розпочалася ще у 1992 році, адже команди були учасниками першого чемпіонату України та грали в одній групі. На елітному рівні суперники провели шість матчів: три перемоги здобула Зоря, дві – Буковина, а ще одна зустріч завершилася внічию.

Чи допоможуть новачки Динамо здолати Епіцентр

Центральним матчем туру стане поєдинок у Києві, в якому зустрінуться Динамо та Епіцентр. Команда Сергія Нагорняка випереджає українського гранда в турнірній таблиці та посідає п'яту сходинку. Опинившись так високо, подоляни можуть нав'язати боротьбу лідерам.

Динамо в попередньому турі не зуміло реабілітуватися за поразку від Буковини, зігравши внічию з ЛНЗ. Подолати ігрову кризу покликані новачки, яких "біло-сині" підписали в останні дні трансферного вікна. Досвідчений Георгій Бущан повинен додати надійності захисній ланці, а легіонери Густаво Прадо та Кеассе Ба – креативності в атаці.

Георгій Бущан ФК Динамо

У минулому сезоні Динамо не мало проблем з Епіцентром, здобувши дві перемоги із загальним рахунком 8:1.

Чи скористається Чорноморець втомою Шахтаря?

Донецький Шахтар матчем проти Чорноморця закриватиме програму 6 туру УПЛ. "Гірники" прибудуть на матч після виснажливого поєдинку Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран має у своєму розпорядженні достатньо футболістів, а тому проти "моряків" можна очікувати ротації.

Арда Туран ФК Шахтар

Донеччани в минулому турі обіграли Карпати, скинувши їх із першого місця в таблиці. Натомість Чорноморець після перемоги над Кривбасом поділив очки з Лівим Берегом. Завдяки цим здобуткам команда Романа Григорчука піднялася на 13-те місце.

Востаннє суперники зустрічалися у сезоні-2024/25. У домашньому поєдинку "гірники" обіграли "моряків" із рахунком 2:1, а в Одесі донеччани перемогли 2:0.

Де дивитися матчі 6-го туру УПЛ

Усі матчі 6-го туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV. Поєдинок Динамо – Епіцентр також транслюватиметься на телеканалі 2+2.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також міжнародних сервісах OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковій платформі Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV можна буде переглянути огляди матчів, найкращі моменти, інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.