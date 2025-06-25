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Модрич переходить у Мілан – джерело

Андрій Мошкун — 25 червня 2025, 12:22
Модрич переходить у Мілан – джерело
Лука Модрич
Getty Images

Хорватський півзахисник Лука Модрич незабаром стане гравцем італійського Мілана.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Модрич стане гравцем італійської команди відразу після клубного чемпіонату світу. Всі деталі переходу хорвата до Мілана вже узгоджені.

Клубний чемпіонат світу стане для досвідченого півзахисника останнім у футболці "бланкос".

Раніше повідомлялося, що у послугах Модрича зацікавлений особисто Іглі Таре, який нещодавно став новим спортивним директором "россонері".

Нагадаємо, Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт.

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.

Нещодавно стало відомо, що нападник Мілана Франческо Камарда близький до переходу в оренду у Лечче.

Мілан Реал Мадрид Чемпіонат Італії, Серія А Лука Модрич

Мілан

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