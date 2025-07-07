Аллегрі підтвердив перехід володаря Золотого м’яча в Мілан

Хорватський півзахисник мадридського Реала Лука Модрич стане гравцем італійського Мілана.

Про це розповів головний тренер клубу Массіміліано Аллегрі.

"Ми чекаємо на прибуття Модрича… Попереду Клубний чемпіонат світу, він прибуде в серпні. Це важливий та надзвичайний гравець, який не потребує представлення", – сказав Аллегрі.

Наразі хорватський півзахисник виступає за Реал на клубному чемпіонаті світу. У півфіналі "вершкові" зіграють проти ПСЖ.

Нагадаємо, Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт.

Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.