Аллегрі підтвердив перехід володаря Золотого м’яча в Мілан
Лука Модрич
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Хорватський півзахисник мадридського Реала Лука Модрич стане гравцем італійського Мілана.
Про це розповів головний тренер клубу Массіміліано Аллегрі.
"Ми чекаємо на прибуття Модрича… Попереду Клубний чемпіонат світу, він прибуде в серпні. Це важливий та надзвичайний гравець, який не потребує представлення", – сказав Аллегрі.
Наразі хорватський півзахисник виступає за Реал на клубному чемпіонаті світу. У півфіналі "вершкові" зіграють проти ПСЖ.
Нагадаємо, Реал та Лука домовилися не продовжувати контракт.
Модрич – найбільш титулований гравець в історії Реала. На його рахунку 28 трофеїв у білій футболці, серед яких 4 титули чемпіона Іспанії, 6 кубків Ліги чемпіонів та 5 кубків клубного чемпіонату світу.