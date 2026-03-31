Не будує жодних планів: тренер збірної Португалії висловився про закінчення кар'єри Роналду

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес розповів про майбутнє Кріштіану Роналду та його вплив на національну команду.

Його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.

Наставник відзначив видатний менталітет зіркового нападника, який постійно прагне перебувати у найкращій формі, але водночас не будує жодних планів на майбутнє.

Коуч "лузітан" підтвердив ушкодження 41-річного форварда саудівського Аль-Насра. Через травму Кріштіану не був викликаний на товариські матчі проти Мексики (0:0) та США (1 квітня о 02:00 за київським часом) у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026.

Мартінес анонсував повернення Роналду після ушкодження. Ймовірно, що наступного тижня зірковий футболіст зможе розпочати підготовку до групових занять.

"Кріштіану – наш капітан. Він справив величезний вплив і відіграв важливу роль. З ним ми виграли Лігу націй. Його роль важлива для нашої команди: він завершує атаки у штрафному майданчику, становить загрозу для воріт суперника та вміє завершувати дії біля рамки. Його менталітет дуже надихає. Він живе кожен день, ніби він останній, і прагне досконалості. Ніколи не знаєш, коли настане кінець", – сказав Мартінес.

Раніше повідомлялось, що наставник португальської збірної розповів, чи має Роналду одержимість забити 1000 голів за кар'єру. А от головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью порівняв Португалію з Кріштіану та без нього.

Нагадаємо, що у січні 2026-го авторитетний інсайдер пролив світло на закінчення кар'єри зіркового португальця.